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В Петербурге в понедельник откроется выставка к 100-летию санэпидслужбы России
Сегодня, 18:45
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В Петербурге в понедельник откроется выставка к 100-летию санэпидслужбы России

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Посетители музея узнают, как проходили эпидемии в разные эпохи.

Уже завтра, 5 сентября, в Петербурге отроется выставка, приуроченная к 100-летию санэпидслужбы России. Она находится на Малой Садовой улице. Об этом сообщили в комитете здравоохранения города. 

Посетители смогут увидеть советские плакаты, связанные с работой санэпидслужбы. Кроме того, для гостей подготовили стилизованную фотозону. 

Вторую часть экспозиции предлагают посмотреть на Итальянской улице в Музее гигиены. Всем интересующимся расскажут, как развивалась санэпидслужба. Посетители музея узнают, как проходили и побеждались эпидемии. Все желающие смогут примерить настоящий противочумный костюм.

Ранее на Piter.tv: над Петербургом прошлой ночью можно было увидеть северное сияние.

Фото: ВКонтакте / Музей гигиены

Теги: 100 лет санэпидслужбе россии, выставка, здоровье, комздрав, медицина, просвещение
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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