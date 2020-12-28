В Петербурге в понедельник откроется выставка к 100-летию санэпидслужбы России

Посетители музея узнают, как проходили эпидемии в разные эпохи.

Уже завтра, 5 сентября, в Петербурге отроется выставка, приуроченная к 100-летию санэпидслужбы России. Она находится на Малой Садовой улице. Об этом сообщили в комитете здравоохранения города.

Посетители смогут увидеть советские плакаты, связанные с работой санэпидслужбы. Кроме того, для гостей подготовили стилизованную фотозону.

Вторую часть экспозиции предлагают посмотреть на Итальянской улице в Музее гигиены. Всем интересующимся расскажут, как развивалась санэпидслужба. Посетители музея узнают, как проходили и побеждались эпидемии. Все желающие смогут примерить настоящий противочумный костюм.

Ранее на Piter.tv: над Петербургом прошлой ночью можно было увидеть северное сияние.

Фото: ВКонтакте / Музей гигиены