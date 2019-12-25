В Петербурге в октябре построили 118 домов на 5756 квартир

Приморский район стал лидером по вводу жилья в октябре.

Комитет по строительству Петербурга опубликовал статистику по вводу жилья в эксплуатацию в октябре. О том, сколько домов было сдано в эксплуатацию в октябре, сообщил портал "Строительный Петербург".

Так, было построено 118 домов на 5 756 квартир общей площадью 291 860,4 квадратных метров, включая индивидуальное строительство. Отмечается, что в октябре 2020 года было сдано 271 154,6 квадратных метров жилья.

В Приморском районе в эксплуатацию ввели наибольшее количество жилья: 6 домов на 1554 квартир общей площадью 73 156 квадратных метров. Вторым в рейтинге стал Красносельский район: 11 домов на 1798 квартир общей площадью 67 168,90 квадратных метров. Тройку лидеров замкнул Невский район: 2 дома на 839 квартир площадью 56 854,10 квадратов.

Также за это время в Петербурге построили 11 объектов общегражданского назначения, в том числе школу на 825 мест (Московский район), детский сад на 220 мест (Красносельский район), а также продолжение проспекта Ветеранов (от улицы Пионерстроя до перекрестка с проспектом Буденного).

Согласно данным на 1 ноября, в городе ввели 2 847 068,8 квадратных метров жилья.

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Фото: Piter.tv