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В Ленобласти в ноябре заметили грибы
Сегодня, 15:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в ноябре заметили грибы

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Грибник нашел опята, лисички, зеленушки, вешенки.

Несмотря на почти середину ноября, любители тихой охоты продолжают собирать грибы в лесах Ленобласти. В группе "Грибы и грибники СПб" один из пользователей опубликовал фотографии грибов.

По словам грибника, в лесу Всеволожского района он побывал 11 ноября. Собрать он там смог опята, лисички, зеленушки, вешенки.

По словам опытных грибников, находить такие дары природы можно вплоть до того момента, пока земля не покроется снегом.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Николай Козенко)

Теги: грибы, лес, осень
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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