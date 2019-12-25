В ДТП на Ленинском проспекте пострадали трое пассажиров автобуса

Иномарка и автобус не поделили дорогу.

Около полудня в понедельник, 29 июня, на Ленинском проспекте у дома №129 произошло ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД, дорогу не поделили "Киа Рио" и автобус "Волгабас" с маршрута №130.

Известно, что иномарка поворачивала вправо со второго ряда, где и столкнулась с автобусом, совершавшим такой же маневр с крайнего правого ряда. В результате аварии три женщины и юноша, находившиеся в автобусе, получили травмы степени тяжести. О состоянии водителей информации не появлялось. По факту ДТП ведется проверка.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала".

Фото: pixabay