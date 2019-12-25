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Три человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"
Сегодня, 21:07
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nadezhda_sib

Три человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"

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Пострадавших госпитализировали.

Вечером 28-го июня на трассе "Сортавала" произошло серьезное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское". 

Сообщение об аварии поступило в 17:20. В результате столкновения пострадали три человека. На место прибыли реанимация.С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в стационары города и области. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Газели" скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом во Фрунзенском районе. 

Фото: vk.com/pss_agalatovo

Теги: дтп, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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