Три человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"

Пострадавших госпитализировали.

Вечером 28-го июня на трассе "Сортавала" произошло серьезное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское".

Сообщение об аварии поступило в 17:20. В результате столкновения пострадали три человека. На место прибыли реанимация.С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в стационары города и области.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Газели" скрылся с места ДТП после столкновения с автобусом во Фрунзенском районе.

Фото: vk.com/pss_agalatovo