В Петербурге создадут закон об охране труда

В Петербурге выдвинули проект закона об охране труда граждан.

В Петербурге в скором времени может появится закон, направленный на охрану труда граждан. Известно, что данный проект был одобрен парламентским комитетом по законодательству.

Депутаты предполагают, что документ сможет создать правовую основу для государственной политики в сфере охраны труда на территории Петербурга. Кроме того, закон поможет снизить количество производственных травм,а также несчастных случаев в рабочее время.

Проект закона "Об охране труда" можно считать "рамочным". Это значит, что он предполагает появление подзаконных актов. Документ конкретизирует порядок регулирования отношений в определенной сфере и устанавливает компетенции различных органов власти. Кроме того, с таким документом петербургский комитет по труду и занятости будет ежегодно отчитываться о реализации государственной политики в этой области.