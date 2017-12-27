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В ЗакСе одобрили законопроект об охране труда
Сегодня, 11:27
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nadiputintseva
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В ЗакСе одобрили законопроект об охране труда

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Документ поможет сократить количество несчастных случаев и производственных травм.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект, который должен обеспечить безопасность граждан на рабочих местах. По оценкам депутатов новы закон должен снизить количество несчастных случаев и производственных травм.

Если инициативу поддержат, то согласно ней, правительство должно будет контролировать условия труда, а также устраивать семинары по организации охраны труда. В задачу муниципальных властей войдет сбор инфрмации об условиях охраны труда, а также о случившихся несчастных случаев.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что документ повысит на предприятиях качество управления охраной труда. Закон послужит в первую очередь гарантией для трудящихся. 

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Теги: закон об охране труда , закс , новости спб , политика
Категории: Новости СПб

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