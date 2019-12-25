В Петербурге уволили учителя после чтения "Исповеди хулигана" Есенина на уроке

Педагог употребил "нелитературные" слова.

В Курортном районе Петербурга уволили преподавателя за использование на уроке литературы "нелитературных слов". Ситуацией заинтересовался городской комитет по образованию, сообщило "РИА Новости".

Директора школы смутили слова преподавателя, которыми он прокомментировал стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана". По информации "Фонтанки.ру", Алексей Никитин является учителем истории и обществознания, но в этот день заменял коллегу.

В Смольном проверят информацию об увольнении педагога.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Госдуме собираются посмотреть новый фильм Юрия Дудя про ВИЧ в России.

Фото: pixabay.com