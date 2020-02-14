В Госдуме собираются посмотреть новый фильм Юрия Дудя про ВИЧ в России

Самого журналиста пригласили на тематический круглый стол.

В Госдуме решили посмотреть новый фильм блогера и журналиста Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Об этом рассказал в своем "Твиттере" депутат Валерий Рашкин.

Отмечается, что киновстреча – личная инициаптива одного из парламентариев, зампредседателя комитета по охране здоровья Федота Тумусова. Тумусов назвал фильм Дудя профессиональным и пригласил автора на круглый стол, где собираются обсудить меры по профилактике и лечению ВИЧ. Тематическое заседание в Госдуме назначили на следующую пятницу. Решение Дудя о визите еще неизвестно.

Фильм Дудя "ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят" вышел 11 февраля на авторском YouTube-канале журналиста и уже набрал более 9 миллионов просмотров.

Ранее мы писали, что в России вырастут штрафы за продажу снюса и насвая.

Видео: вДудь / YouTube