В Петербурге увеличили выпуск компьютеров и электронных изделий в первой половине 2023 года в рамках импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Отмечается, в период с января по июль производство техники составило 150% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, промышленного производства компьютеров и оборудования составил 254,4%. Вместе с этим продолжается наращивание доли отечественного швейного производства.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге стартует международная агропромышленная выставка "Агрорусь".
Фото: Piter.tv
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