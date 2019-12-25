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В Петербурге увеличили выпуск компьютеров
Сегодня, 10:52
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В Петербурге увеличили выпуск компьютеров

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В период с января по июль производство техники составило 150% относительно аналогичного периода прошлого года.

В Петербурге увеличили выпуск компьютеров и электронных изделий в первой половине 2023 года в рамках импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, в период с января по июль производство техники составило 150% относительно аналогичного периода прошлого года. Кроме того, промышленного производства компьютеров и оборудования составил 254,4%. Вместе с этим продолжается наращивание доли отечественного швейного производства.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге стартует международная агропромышленная выставка "Агрорусь".

Фото: Piter.tv

Теги: компьютеры, производство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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