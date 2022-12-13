Первым будeт разводить Дворцовый мост – в 1:10.

В Петербурге утвердили график разводки мостов в навигационный период в этом году. Он совпал со временем разводки переправ в прошлом году. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-службе КРТИ.

Первым будeт разводитm Дворцовый мост – в 1:10. Так, туристические теплоходы успеют покинуть акваторию Невы до прихода больших судов. В понедельник, 10 апреля, начнется навигационный период для разводки мостов по Неве и Малой Неве. Он закончится 30 ноября. Для остальных мостов через Большую Невку с 20 апреля по 15 ноября.

С подробным графиком равзодки мостов можно ознакомиться на портале.

Ранее в Петербурге 10 апреля стартует навигационный период. С 10 марта специалисты СПб ГБУ "Мостотрест" провели более 60 технологических разводок.

Фото: piter.tv