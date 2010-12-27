В Петербурге установят 160 бесплатных туалетов 9 мая

Передвижные туалеты будут работать в центре города.

В День Победы в Северной столице будет работать более 160 бесплатных туалетов. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал".

С 9.00 до 22.30 на Дворцовой площади будут работать 50 передвижных туалетов. Во время парада дополнительные туалеты появятся в Александровском саду и на площади Искусств, а также на Дворцовой площади у Салтыковского сквера;

С 9.00 до 17.00 для удобства участников акции "Бессмертный полк" 50 передвижных туалетов будут работать на Невском проспекте, Тележной улице, на проспекте Бакунина, 2-й Советской улице, а также от Суворовского проспекта до Греческого проспекта и на перекрестке 1-й Советской улицы и Суворовского проспекта;

В Кронштадте на Якорной площади установят 10 биокабин. Также будут задействованы стационарные туалеты на Арсенальном переулке и Советской улице и модульные туалеты у Синего моста на улице Карла Маркса.

В пресс-службе добавляют, что для обеспечения городских и районных мероприятий, посвященных Дню Победы, предприятие установит мобильные биокабины и по другим адресам:

у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы;

на территории Муринского парка;

у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда;

в Петродворцовом районе на Санкт-Петербургском проспекте - напротив ЖК "Династия";

в Колпино - на бульваре Свободы;

в поселке Металлострой - у Дома культуры им. В.В. Маяковского на Центральной улице;

в парке Екатерингоф.

Фото: Яндекс.Карты