В Петербурге уничтожают советские вывески

Петербуржец анонимно подал 7586 жалоб через портал "Наш Санкт-Петербург" за пять лет.

После пропажи нескольких вывесок тревогу забило сообщество "Вывески Ленинграда" в соцсетях. Стало известно, что некий Антон П. пожаловался на советские вывески, после чего их решили демонтировать.

За пять лет Антон П. пожаловался через портал "Наш Санкт-Петербург" примерно 7 тысяч 586 раз. Петербуржцы негодуют: чем вывески могли так сильно мешать? Помимо этого, петербуржец жалуется на открытые люки, разбитые окна и другие нарушения в городе.

Так, исчезли вывески "Ателье" на Левашовском проспекте, Булочные на Каменноостровском и Большой Монетной, ЖЭК на проспекте Наставников, "Факел" на Софийской, "Парикмахерская" на Купчинской улице и на Партизана Германа, Универсам "Невский" на Большевиков, символика "Совтрансавто" на Витебском проспекте, ЦПРП "Ленэнерго" на улице Пугачева, "Хозяйственные товары" на Дачном проспекте, автобаза "Турист" на Екатерининском и другие.

Отстояли свое право на жизнь вывески Дворца спорта "Юбилейный", ДК "Пролетарский", Театра Юных зрителей. Не улетит голубь с хрущевки на Новочеркасском, останутся "несанкционированная надпись и рисунок" МЖК на Ленинском.

Также Антона П. волнует законность конструкции "ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД" на площади Восстания.

Ранее мы писали, что на Обводном канале появился стрит-арт в честь 8 марта.

Фото: "Вконтакте" / "Вывески Ленинграда".