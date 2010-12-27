В Петербурге умерла профессор-театровед Галина Титова

Она посвятила работе в театре на Моховой почти всю свою жизнь.

В четверг, 4 июля в Петербурге на 83-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств РФ, театровед Галина Титова. Около 60 лет она проработала в российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ). Об этом сообщили на сайте института.

Почти всю свою жизнь Галина Титова посвятила работе в институте на Моховой. Она написала множество статей о театральной истории первой половины 20-го века и выпустила книгу о творчестве Всеволода Мейерхольда, которая в 2018 году получила премию "Театральный роман".

Среди ее учеников – Александр Чепуров, Александр Ласкин, Николай Песочинский, Полина Богданова.

В РГИСИ сообщили, что потеря Галины Титовой – невосполнимая утрата для отечественной культуры и всего коллектива института.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что учебный театр Бориса Эйфмана получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Фото: Pixabay; rgisi.ru