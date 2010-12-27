В Петербурге умерла пенсионерка, выпавшая на ходу из автобуса

Водителю грозит 5 лет тюрьмы.

В понедельник, 19 августа, в Петербурге скончалась в больнице пенсионерка, которая выпала из автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что инцидент произошел 27 июля возле дома №13 на Московском шоссе. Так, водитель с 17-летним стажем вождения не закрыл дверь, в следствии чего 55-летняя женщина выпала из автобуса "ЛиАЗ" на проезжую часть. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В данный момент, в отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина может получить 5 лет колонии.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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