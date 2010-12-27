В Петербурге у иностранца угнали Subaru за 2,5 млн рублей

В среду, 26 июня, в полицию Петербурга обратился уроженец Эстонии с гражданством Финляндии и заявил о краже автомобиля Subaru XV 2018 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Иностранец взял иномарку в аренду у лизинговой компании. Он оставил ее возле дома №118 на Октябрьской набережной. Транспортное средство стояло в указанном месте с 28 мая. Когда конкретно оно стало добычей похитителей, мужчина не знает.
Сумма ущерба составила 2,5 млн рублей. Автомобиль объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в Сестрорецке у менеджера "Росгосстраха" угнали люксовое авто.
Фото: Piter.TV
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