В Петербурге учительница перевела мошенникам более 4 млн рублей

Женщине позвонили неизвестные и сообщили о подозрительных действиях с ее счетами.

В четверг, 27 августа, в полицию Петербурга обратилась 69-летняя женщина и заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что к ней позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками банка, сообщили о подозрительных действиях с ее счетами. В итоге учительница перевела мошенникам через банкоматы 4 115 205 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными.

Фото: Piter.TV