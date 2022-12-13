В Петербурге туристов и отельеров будут штрафовать за неуплату курортного сбора

Курортный сбор в Петербурге введут в формате эксперимента с августа, его размер составит 100 рублей в день.

В Смольном планируют ввести штрафы для владельцев гостиничного бизнеса за задержку или неуплаты курортного сбора. Для этого потребуется внести пять статей в городской закон об административных нарушениях. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Размер штрафа для туристов составит от 500 до 2 тысяч рублей, при повторном нарушении придется платить от 1 до 5 тысяч рублей.

Штраф гостиницам, если они работают как ИП, составит 3 тыс. рублей, для юрлиц – 10 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастает до 5 и 30 тысяч рублей соответственно.

Самые большие штрафы предусмотрены за просрочку перевода денег в бюджет. ИП в таком случае придется заплатить 50 тысяч рублей, юрлицам – 75 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 100 и 150 тысяч рублей соответственно.

Курортный сбор в Петербурге введут в формате эксперимента с августа, его размер составит 100 рублей в день.

Ранее отельер высказался против курортного сбора в Петербурге. По его словам, такое решение выглядит нецелесообразным и приведет к трудностям в работе.

Фото: Piter.tv

