Число умерших от коронавируса в Петербурге растет третий день подряд

За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 22 новых жертвы коронавируса.

В Петербурге третий день подряд продолжает расти число жертв коронавируса. За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 22 новых летальных исхода. Это почти вдвое больше, чем в Москве, где от коронавируса за указанный период времени скончались 13 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего за минувшие сутки в России подтвердили 114 смертей от новой коронавирусной инфекции. Следом за Петербургом и Москвой по числу летальных исходов идут Московская и Свердловская области, Красноярский край, Республика Саха (по 6) и другие регионы РФ.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 17 528 человек. Из больниц по выздоровлению выписали 826 935 пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус выявили у 191 человека.

Фото: pixabay.com