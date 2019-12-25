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Число умерших от коронавируса в Петербурге растет третий день подряд
Сегодня, 10:31
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Alena_Zinovieva

Число умерших от коронавируса в Петербурге растет третий день подряд

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За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 22 новых жертвы коронавируса.

В Петербурге третий день подряд продолжает расти число жертв коронавируса. За прошедшие 24 часа в городе зарегистрировали 22 новых летальных исхода. Это почти вдвое больше, чем в Москве, где от коронавируса за указанный период времени скончались 13 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Всего за минувшие сутки в России подтвердили 114 смертей от новой коронавирусной инфекции. Следом за Петербургом и Москвой по числу летальных исходов идут Московская и Свердловская области, Красноярский край, Республика Саха (по 6) и другие регионы РФ.

Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 17 528 человек. Из больниц по выздоровлению выписали 826 935 пациентов.

Ранее мы писали, что в Петербурге коронавирус выявили у 191 человека.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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