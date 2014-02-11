В Петербурге телефонный мошенник развел слесаря на 8 млн рублей

Пострадавший набрал кредитов под залог квартиры.

"Работники банка" обманули пожилого слесаря. Мужчина набрал кредитов на 8 млн рублей.

По информации Piter.tv, злоумышленники позвонили 71-летнему слесарю. Они представились сотрудниками кредитного отдела. Мошенники убедили собеседника оформить кредиты в различных финансовых организациях на сумму свыше 8 млн рублей под залог квартиры.

Когда заявитель перевел средства на счета мошенников, те перестали отвечать на звонки. Пенсионер понял, что стал жертвой аферистов. Он обратился в полицию. Оперативники возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в DNS произошла утечка персональных данных клиентов.

Фото: Piter.tv