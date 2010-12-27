В Петербурге таксистка избила и ограбила пассажирку‍

Анонимной автоледи удалось скрыться с ценными вещами и деньгами клиентки.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают таксистку, которая ограбила пассажирку. Инцидент произошел вечером 2 августа. Как отмечает потерпевшая, незнакомка сорвала с ее шеи золотую цепочку, а также вытащила денежные средства. Территориально преступление было совершено вблизи поселка Гарькавого.

Как установили оперативники, на вызов злоумышленница приехала около 16 часов вечера. Она управляла иномаркой "Ниссан Альмера". Ограбление произошло в пункте высадки клиента. Злоумышленница применила физическое насилие. Общий ущерб жертва оценила в восемь тысяч рублей. Номера такси пострадавшая не запомнила, однако, рассказала полиции о приметах таксистки.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются представители закона.

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