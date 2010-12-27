В отношении путаны составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что в Петербурге свидание пенсионера ФСИН с "леди" закончилось ножевым ранением. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел в Красногвардейском районе в ночь на понедельник. Выяснилось, что пожилой мужчина встретился с некой Эльвирой. Пара намеревалась провести незабываемое свидание в интимной обстановке. Когда девушка скинула с себя одежду, в её руке появился нож. В итоге вместо романтического вечера пенсионер получил холодным орудием в левое плечо.

На место выехали полицейские. Правоохранители задержали Эльвиру. Как оказалось, девушку уже привлекали за незаконное занятие проституцией. В отношении разбушевавшейся "леди" составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

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