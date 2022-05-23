Орден иностранцу подарил друг. Он не знал, что ценность надо декларировать.

В Петербурге суд забрал Орден Отечественной войны у китайского туриста. Мировой судья привлекла к ответственности иностранца за правонарушение по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Об этом сообщили на портале "Нева.Тудей" со ссылкой объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Известно, что 12 августа 2023 года на таможенном контроле Пулково китаец, который отправлялся на родину, не задекларировал Орден с надписью "Отечественная война". Эксперт заключил, что знак отличия является культурной ценностью.

По словам туриста, пятиконечная звезда стала подарком. Орден иностранцу подарил друг. Он не знал, что ценность надо декларировать. Суд назначил наказание в виде конфискации знака отличия.

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Фото: Piter.tv