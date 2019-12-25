В Петербурге суд оправдал военного, которого обвиняли в убийстве 8-месячного ребенка

Следствие полагало, что мужчина задушил маленькую дочь своей подруги.

В Петербурге 1-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении Вячеслава Горбенко, которого обвиняли в убийстве 8-месячного ребенка. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел вечером 29 ноября 2016 года в доме №6/2 на улице Вокка во Всеволожске. По версии следствия, Горбенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений начал душить маленькую дочь своей подруги и ударил ее в левую голень. В результате малышка скончалась.

В ходе судебных прений государственный обвинитель полностью отказался от предъявленного обвинения. Он заявил, что у потерпевшей нашли травмы, который были получены не только в дату смерти. Сам Горбенко также настаивал на своей невиновности.

Суд полностью оправдал обвиняемого и обратил внимание руководителя СК РФ по Ленобласти на нарушения, допущенные сотрудниками следственного отдела по Всеволожску во время проведения расследования. Уголовное дело направят руководителю следственного органа для нового расследования и поиска обвиняемых.

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Фото: Piter.TV