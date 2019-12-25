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В Петербурге суд обязал заблокировать 20 сайтов по продаже дипломов
Сегодня, 10:33
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге суд обязал заблокировать 20 сайтов по продаже дипломов

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Доставку поддельной корочки о высшем образовании можно было заказать на дом.

В Петербурге суд обязал заблокировать 20 сайтов по продаже различных дипломов, в том числе по специальности "Судовождение". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Доставку поддельной корочки о высшем образовании можно было заказать на дом. Создатели сайтов гарантировали, что их диплом не будет отличаться от настоящего.

Информация, размещенная на сайтах, была признана запрещенной. За подделку, изготовление или сбыт поддельных документов грозит уголовная ответственность.

Ранее в школьном учебнике обнаружили ссылку на порносайт.

Фото: pixabay.com

Теги: подделка документов, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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