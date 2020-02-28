В школьном учебнике обнаружили ссылку на порносайт

Учебное пособие пройдет проверку в Российской академии образования.

В учебнике издательства "Просвещение" по английскому языку за шестой класс была обнаружена ссылка на порнографический сайт. Об этом информирует ТАСС.

Адрес веб-ресурса был размещен на одной из иллюстраций учебного пособия. Отмечается, что ссылка встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов. "Просвещение" в настоящее время приостановило издание и распространение печатной версии этого учебника. Кроме того, издательство попросило РКН заблокировать на территории страны указанный в книге сайт.

Пресс-служба Российской академии образования сообщила ТАСС, что данный учебник по английскому языку в ближайшее время пройдет проверку.

Государственная экспертиза учебников и учебных пособий должна быть максимально объективной. Она требует и научной, и профессиональной и общественной оценки. из сообщения РАО

Напомним, в Министерстве просвещения заявили, что с 1 сентября в российских колледжах заменят учебники истории, в которых уделялось мало внимания Сталинградской битве. На данные пособия обратил внимание президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ранее в интернете начали бурно обсуждать идею создания "Гоголевской карты" по принципу "Пушкинской", только для покупки книг.

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