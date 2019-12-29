В Петербурге суд обязал школу № 475 избавиться от "лишних" учеников

Школа нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

В Выборгском районе Петербурга обнаружили школу, в которой обучаются слишком много детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На одного ученика в школе№ 475 приходится менее 2,5 квадратных метров, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований. То есть большое количество человек в школе приводит к ухудшению микроклимата и создаёт неблагоприятные условия для обучения.

Роспотребнадзор обратился в суд. Сейчас в школе учатся 874 ребёнка, но отказать детям, проживающим в микрорайоне, образовательное учреждение не имеет права. Новая школа на 1500 человек будет построена лишь в 2025-ом году.

Однако, суд обязал школу прекратить противоправные действия. Но как это сделать, в суде не уточнили.

Ранее Смольный изменил схему покупки социальных объектов у застройщиков.

Фото: Piter.TV