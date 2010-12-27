В Петербурге суд арестовал 17-летнего Азнаура Сакеева, которого подозревают в убийстве мужчины во дворе школы

В настоящее время Сакеев находится под стражей до первого ноября.

В Октябрьском районном суде арестовали 17-летнего петербуржца, которого подозревают в убийстве мужчины на школьном дворе первого сентября. Фигурантом расследования стал студент колледжа "Метростроя" Азнаур Сакеев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

По данным следствия, несовершеннолетний юноша проведет под стражей чуть меньше двух месяцев - до 1 ноября. Сторона обвинения считает, что юноша двумя ногами прыгнул на голову 32-летнего местного жителя, который уже лежал на асфальте и не сопротивлялся. Этот финальный прыжок и убил жертву. Теперь в отношении подростка возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть пострадавшего.

Сам Сакеев в ходе слушаний отметил, что раскаялся в поступке и надеется, что сможет исправиться.

Напомним, что по данному делу суд также арестовал помощника Сакеева - 20-летнего Анисимова. Оба молодых человек на момент совершения злодеяния находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.tv