Подробности по делу убийства петербуржца в школьном дворе: юноша уговаривал подростков давать ложные покзания

Молодой человек задержан на два месяца.

В Октябрьском районном суде принял постановление о необходимом ареста 20-летнего фигуранта, подозреваемого в убийстве, произошедшем первого сентября на территории школьного двора. По версии следствия молодой человек, пользуясь силой и авторитетом, заставил группу подростков дать ложные сведения об обстоятельствах трагедии. По делу задержан местный житель - Виктор Анисимов. Он в течение двух месяцев проведет под арестом. Ранее представители закона задержали 17-летнего юношу, которого также считают причастным к гибели мужчины на набережной канала Грибоедова.

Во время судебного процесса Анисимов отметил, что все, что ему пытаются приписать - неправда. Однако, суд решил оставить его под стражей до первого ноября.

Фото: Piter.tv