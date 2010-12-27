Сценарий картины написан при участии руководителя проекта "Полярный меридиан".

В Петербурге стартовали съемки фильма "Архипелаг". Об этом сообщает пресс-служба студии документальных фильмов "Лендок".

Фильм рассказывает о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген, чтобы узнать реальный размер земного шара.

В съемках примут участие заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, а также Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский. Помимо этого, в киноленте снимутся 9 дрессированных хаски.

Сценарий для этого фильма написан при участии руководителя проекта "Полярный меридиан" и Героем России Михаилом Малаховым, который был в экспедиции.

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