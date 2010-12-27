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В Петербурге стартовали съемки фильма "Архипелаг"
Вчера, 22:53
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге стартовали съемки фильма "Архипелаг"

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Сценарий картины написан при участии руководителя проекта "Полярный меридиан".

В Петербурге стартовали съемки фильма "Архипелаг". Об этом сообщает пресс-служба студии документальных фильмов "Лендок".

Фильм рассказывает о российско-шведской экспедиции на архипелаг Шпицберген, чтобы узнать реальный размер земного шара.

В съемках примут участие  заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, а также Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский. Помимо этого, в киноленте снимутся 9  дрессированных хаски.

Сценарий для этого фильма написан при участии руководителя проекта "Полярный меридиан" и Героем России Михаилом Малаховым, который был в экспедиции.

Ранее мы сообщали о том, что В Северной столице появится новая территориальная схема обращения с отходами

Фото:pixabay

 

Теги: кино, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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