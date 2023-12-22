В Кронштадте стартовал новый сезон морских экскурсий

Водная прогулка сопровождается увлекательным рассказом гида об истории фортов.

Сегодня, 10 апреля, открылся новый сезон морских экскурсий в Кронштадте. Об этом сообщили в пресс-службе "Острова Фортов".

Первый рейс отправится из Города морской славы на экскурсию "Форты Кронштадта" уже сегодня. Туристы смогут вблизи рассмотреть закрытые на реставрацию легендарные оборонительные сооружения Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сопровождать группу будут гиды. Они расскажут пассажирам кораблика интересные факты из истории фортов.

Путешественники узнают, почему "Александр I" называют чумным, где начались события Великой Отечественной войны и как Кронштадт превратился в малую дорогу жизни для жителей блокадного Ленинграда.

Ранее мы писали, что выставку предметов из наследия графов Шереметевых представят в Петербурге.

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт