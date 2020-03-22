В Петербурге спасли замурованного щенка

Сегодня, 22 марта, в пять утра на странице группы спасения "Легион" появилась видеозапись спасения замурованного щенка.
Кто и зачем замуровал щенка – неизвестно.
"Приехали ночью, 2 часа ползали под зданием искали его. Нашли в самом дальнем углу, пришлось рыть землю руками, чтобы пролезть и достать малыша", – сообщили спасатели.
Сейчас щенок на передержке, скоро его должен осмотреть врач.
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Видео: "СК- "Легион" - спасение животных от жестокости" / Вконтакте
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