На Херсонской активисты отстояли историческое здание XIX века: его не снесут

Вмешательство депутата позволило памятнику архитектуры продолжить существование.

В Центральном районе Петербурга градозащитникам удалось сбепречь от демонтажа историческое здание XIX века. Дом расположен на Херсонской улице, 15-17. На его месте должны были создать пятиэтажный жилой комплекс. Однако, один из депутатов ЗакСа вмешался в ситуацию.

разрешение на снос объекта было выдано КГИОПом в 2016 году. Чиновники в Смольном посчитали, что настоящий год постройки здания - 1979. Это произошло из-за путанницы в технической документации. Местные жители обратились в парламент города, чтобы добиться справедливости по отношению к старинному зданию.

Далее запрос был передан в Росреестр. Специалисты подтвердили статус дома, изготовленного в 1868 году. После этого соответствующая информация была перенаправлена на рассмотрение в Прокуратуру и вице-губернатору Игорю Албину. В результате в Смольном от идеи сноса отказались.

Фото: Piter.tv