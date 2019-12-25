Иностранцу потребовалась медицинская помощь — у него диагностировали химический ожог роговицы левого глаза.

В минувший четверг, 19 марта, в Петербурге сотрудники музыкального бара избили и ограбили аргентинца. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. Как оказалось, в баре иностранцу принесли счёт на 82390 рублей. Мужчина был возмущен и оплатил только 7,5 тысяч. В итоге два сотрудника бара проследовали вместе с иностранцем к нему домой. Там они отобрали у него 75 тысяч и брызнули в лицо из баллончика.

После иностранец отправился в больницу. Медики диагностировали у него химический ожог роговицы левого глаза. После сотрудники опергруппы УМВД разыскали агрессивных сотрудников бара. В отношении них составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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