  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге сотрудники музыкального бара избили и ограбили аргентинца
Сегодня, 10:12
133
IRINA_CHALKINA

В Петербурге сотрудники музыкального бара избили и ограбили аргентинца

0 0

Иностранцу потребовалась медицинская помощь — у него диагностировали химический ожог роговицы левого глаза.

В минувший четверг, 19 марта, в Петербурге сотрудники музыкального бара избили и ограбили аргентинца. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на набережной реки Фонтанки. Как оказалось, в баре иностранцу принесли счёт на 82390 рублей. Мужчина был возмущен и оплатил только 7,5 тысяч. В итоге два сотрудника бара проследовали вместе с иностранцем к нему домой. Там они отобрали у него 75 тысяч и брызнули в лицо  из баллончика.

После иностранец отправился в больницу. Медики диагностировали у него химический ожог роговицы левого глаза. После сотрудники опергруппы УМВД разыскали агрессивных сотрудников бара. В отношении них составили административные протоколы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в пьяной ссоре на Купчинской порезали двух мужчин.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии