В Петербурге состоится Гонка на складных велосипедах

Участие в забеге бесплатное.

В Петербурге 23 июня пройдет Гонка на складных велосипедах. Мероприятие проведут в Полюстровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Принять участие в забеге могут все желающие от 18 лет. Соревнования пройдут в личном зачёте. Длина дистанции составляет три километра.

Участие в забеге бесплатное. Всем желающим нужно заранее пройти регистрацию.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга, Pxhere