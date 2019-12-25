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В Петербурге состоится Гонка на складных велосипедах
Сегодня, 9:38
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В Петербурге состоится Гонка на складных велосипедах

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Участие в забеге бесплатное.

В Петербурге 23 июня пройдет  Гонка на складных велосипедах. Мероприятие проведут в Полюстровском парке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

Принять участие в забеге могут все желающие от 18 лет. Соревнования пройдут в личном зачёте. Длина дистанции составляет три километра. 

Участие в забеге бесплатное. Всем желающим нужно заранее пройти регистрацию

Ранее мы писали, что полицейские провели масштабный рейд на байк-фестивале в Луге.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга, Pxhere

Теги: гонка на складных велосипедах, полюстровский парк, спорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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