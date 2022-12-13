В Петербурге составили рейтинг застройщиков по вводу жилья в 2022 году

Суммарно компании сдали свыше 1,4 млн кв.м. жилья.

В Петербурге три крупнейших застройщика построили 45,5% от всего нового жилья в 2022 году. Суммарно компании сдали свыше 1,4 млн кв.м. жилья. Об этом сообщает "РБК".

На лидера приходится более четверти всего объема рынка в минувшем году. Им стал холдинг Setl Group. В минувшем году он достроил и сдал 864 063 кв. м жилья. По объемам ввода жилья холдинг занимает 27,26% в городе.

Второе место заняла Группа "Эталон", сдавшая в эксплуатацию 347 852 кв. м. жилья. По сравнению с прошлым годом застройщик поднялся на 14 позиций в рейтинге. Доля на рынке Петербурга составила 10,97%. Тройку лидеров замыкает ЛСР с 232 117 кв. м. и долей в 7,32% рынка.

Ранее мы сообщали, что ввод элитного жилья в Петербурге в 2022 году достиг пятилетнего максимума.

Фото: Piter.tv