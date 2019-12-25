В Петербурге курсирует 32 таких трамвая.

Во вторник, 3 июня, стало известно о том, что в Петербурге соберут первый российский трамвай из алюминия. Об этом сообщает ТАСС.

Как оказалось, Северная столица получит первый российский трамвай "Витязь-М", который полностью выполнен из алюминия. Отмечается, что такие меры позволят почти вдвое увеличить срок эксплуатации.

В Петербурге уже курсирует 32 таких трамвая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали самый низкий уровень безработицы в России.

Фото:pixabay