Со стройки на Гранитной улице украли трубы стоимостью два миллиона

О пропаже сообщил инженер по строительному контролю.

В Петербурге со стройки пропали складированные газовые трубы. Об этом полицейским рассказала 48-летняя петербурженка, работающая инженером по строительному контролю, сообщает источник в правоохранительных органах.

Со слов заявительницы, в период с 1 по 11 февраля во время обхода она обнаружила пропажу возле дома №40 по Гранитной улице. Пропали складированные обрезки труб временного газопровода. Их было 8 штук, длиной 1 метр и диаметром 530 мм. Помимо этого, пропали кран шаровой стальной для газа, фланцевое соединение, маховик и газовые задвижки.

Общая стоимость ущерба составила 2,14 млн рублей.

Фото: Piter.TV