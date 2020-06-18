В Петербурге снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За сутки от коронавируса скончались 102 человека.

Вторые сутки подряд в Петербурге число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 14 июля.

Так, за сутки COVID-19 заболели 1942 человека, еще 102 петербуржца скончались и 1869 человек выздоровели. С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 495 835 человек, из них 473 458 человек выздоровели и ещё 17 809 человек умерли.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил об ощущении, что пик заболеваемости коронавирусом в Северной столице пройден. По словам главы комздрава, в настоящий момент в больницы попадают до 800 пациентов в день, на пике заболеваемости число превышало 1000.

Фото: Piter.tv