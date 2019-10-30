В Петербурге стартовали съёмки фильма о советской летчице Лидии Литвяк

Бюджет фильма оценивается в 400 млн рублей.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма о Герое Советского Союза летчице Лидии Литвяк. Об этом сообщает "Город +" со ссылкой на заявление режиссера, сценариста и продюсера Андрея Шальопа.

По словам режиссера, в картине сделают акцент прежде всего на исторических деталях. Прежде всего, авторы проекта намерены воссоздать подробный макет самолета Як-1 в натуральную величину. Андрей Шальоп отметил, что в годы Ведикой Отечественной войны именно на таких машинах летал женский истребительский полк. Где именно в городе на Неве пройдут съёмки не раскрывается.

В сюжете история летчицы-истребителя Лидии Литвяк. Она героически сражалась на Сталинградском и Южном фронтах. Известно, что бюджет фильма оценивается в 400 млн рублей.

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Видео:YouTube / 28 панфиловцев