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Видео: в соцсетях рассказали о "пьяном концерте" Наргиз Закировой

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Выступление артистки в Уссурийске вышло необычным для пользователей.

Местные СМИ сослались на сообщения очевидцев что певица Наргиз Закирова вышла на сцену с крепким алкоголем. После этого она предупредила зрителей, что они могут выйти из зала. Сообщается, что она не пела свои песни, а в программе были композиции с ненормативной лексикой. 

Представительница певицы рассказала "РЕН ТВ", что данная информация могла быть вбросом одного конкретного человека, а само выступление прошло в позитивной атмосфере. 

Ранее мы сообщали о том, что Наргиз Закирова рассказала о причинах разрыва с Максимом Фадеевым

Видео: Instagram / kommunarussuriisk, alina_666_69

Теги: концерт, соцсети
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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