Видео: в соцсетях рассказали о "пьяном концерте" Наргиз Закировой

Выступление артистки в Уссурийске вышло необычным для пользователей.

Местные СМИ сослались на сообщения очевидцев что певица Наргиз Закирова вышла на сцену с крепким алкоголем. После этого она предупредила зрителей, что они могут выйти из зала. Сообщается, что она не пела свои песни, а в программе были композиции с ненормативной лексикой.

Представительница певицы рассказала "РЕН ТВ", что данная информация могла быть вбросом одного конкретного человека, а само выступление прошло в позитивной атмосфере.

Ранее мы сообщали о том, что Наргиз Закирова рассказала о причинах разрыва с Максимом Фадеевым.

Видео: Instagram / kommunarussuriisk, alina_666_69