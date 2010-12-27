В Петербурге у пяти провайдеров "сломался" интернет

Причины массового сбоя устанавливаются.

22 марта воплотился в жизнь страшный сон интернет пользователей. Сразу у пяти провайдеров произошли сбои, в результате которых, петербуржцы остались без выхода в интернет примерно на четверть часа.

Как сообщили пользователи, проблемы возникли у провайдеров ТТК, "Прометей", Arroba, Data-ix и "Комлинк". Сбой в компаниях пока не объяснили. Представители организаций попросили извинения за доставленные неудобства.

Также жители город остались на некоторое время без трех крупных СМИ. Сейчас связь восстановлена, интернет работает без перебоев.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что часть дамбы закроют на ремонт с 22 марта.