В Петербурге скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

Информация о прощании со спортсменом появится позже.

Сегодня, 5 февраля, на 84-м году жизни умер олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга. Информация о прощании со спортсменом появится позже.

Борис Мельников родился в Ленинграде 16 мая 1938 года. В 1961 году он окончил ГДОИФК. С 1964 по 1968 годы он выступал за сборную СССР. Известно, что в 1964 году он стал олимпийским чемпионом в командном первенстве по фехтованию на саблях. В 2004 году его имя включили в Зал фехтовальной славы России.

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Фото: пресс-служба администрации Выборгского района