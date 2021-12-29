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В Петербурге скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников
Сегодня, 16:38
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В Петербурге скончался олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников

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Информация о прощании со спортсменом появится позже. 

Сегодня, 5 февраля, на 84-м году жизни умер олимпийский чемпион по фехтованию Борис Мельников. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту Петербурга. Информация о прощании со спортсменом появится позже. 

Борис Мельников родился в Ленинграде 16 мая 1938 года. В 1961 году он окончил ГДОИФК. С 1964 по 1968 годы он выступал за сборную СССР. Известно, что в 1964 году он стал олимпийским чемпионом в командном первенстве по фехтованию на саблях. В 2004 году его имя включили в Зал фехтовальной славы России.

Ранее на Piter.tv: кто из петербургских спортсменов участвует в Олимпиаде – 2022 в Пекине.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района 

Теги: борис мельников, культура, некролог, спорт, умер спортсмен, фехтование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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