В Петербурге скончался модельер Александр Арнгольдт

Причина смерти модельера пока не называется.

В пятницу, 12 марта, стало известно о смерти петербургского модельера и дизайнера Александра Арнгольдта. Об этом сообщила президент благотворительного фонда "Русский Силуэт" Татьяна Михалкова.

Арнгольдт обучался в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе. В 1992 году он начал работать стилистом в Alberta Feretti. Первая коллекция была выставлена в 1993 году в Пекине. Дизайнер показывал свои коллекции в Нью-Йорке, Мюнхене и был участником Russian Fashion Week. Главной изюминкой был маленький золотой крестик на вещах.

Ранее мы писали, что скончался автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев.

Фото: facebook.com/tatyana.mixalkova