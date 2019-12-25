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Скончался автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев
Сегодня, 19:20
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smirenny

Скончался автор музыки к фильмам про гардемаринов Виктор Лебедев

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Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, а также к операм, балетам и для симфонического оркестра.

В четверг, 11 марта, стало известно о безвременной кончине автора музыки Виктора Лебедева. 

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выразил от имени депутатов города искренние соболезнования родным, близким и коллегам Лебедева. 

Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением

говорится в сообщении. 

В пресс-службе ЗакСа рассказали, что Виктор Лебедев более 60 лет занимал пост декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

Виктор Михайлович Лебедев ушел из жизни на 87 году жизни. За это время он успел написать музыку к 50 кинофильмам, в том числе всенародном известной картине "Гардемарины, вперед!", оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.

Ранее мы писали, что в возрасте 90 лет скончался актер фильма "Летят журавли" Николай Сморчков.

Фото: spbgik.ru

Теги: виктор лебедев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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