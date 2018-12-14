В Петербурге скончался известный рэпер из Омска Порока Ронин

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

В Петербурге скончался известный рэпер из Омска Никита Демидов, более известный как Порока Ронин. Об этом сообщили родные музыканта в "ВКонтакте".

Трагедия произошла 17 июня. Родные и знакомые забили тревогу, когда Никита перестал выходить на связь. Через несколько дней тело рэпера нашли без признаков жизни в собственной квартире в Петербурге. Причиной смерти музыканта стала сердечная недостаточность, вызванная врожденным пороком сердца.

Прощание и кремация Демидова состоится в понедельник, 24 июня, по адресу Екатерининский проспект, 10.

Порока Ронин — известный российский хип-хоп исполнитель казахского происхождения. Его первое появление на сцене в таком амплуа состоялось 28 апреля 2018 года на фестивале "Подполье" в Петербурге. Ранее музыкант выступал под псевдонимами "Метресса" и "дважды13".

Ранее мы писали, что ушел из жизни владелец "Уралсиба" Владимир Коган.

Видео: YouTube / Порока Ронин