В Петербурге электрички оснастят системами искусственного интеллекта

Развивать интеллектуальные системы в городе будет корпорация "Ростелеком".

В Петербурге намерены расширить функционал электричек для внутригородских и пригородных поездок и оснастить их системами искусственного интеллекта. Разработка таких систем является одним из приоритетов развития инфраструктуры города. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России".

Градоначальник рассказал, какие договоренности были достигнуты на встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. В общий план агломерации было внесено 415 мероприятий. В их числе совместное строительство автомобильных и железных дорог, а также внедрение искусственного интеллекта в систему управления транспортом.

Развивать интеллектуальные системы в Петербурге будет корпорация "Ростелеком". Она заинтересована в развитии ИИ в системе "Безопасный город", энергоэффективного уличного освещения и других цифровых проектах.

Ранее мы писали, что петербургский портал для предпринимателей признали одним из лучших в России.

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