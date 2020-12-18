Петербургский портал для предпринимателей признали одним из лучших в России

Он занял второе место на конкурсе "Золотой сайт".

Единый портал для предпринимателей Петербурга стал одним из лучших в конкурсе "Золотой сайт". Он занял второе место в номинации "Городской портал для предпринимателей", уступив только московскому "Порталу поставщиков", но обойдя проекты "Мой бизнес – НАО" и "Портал производителей РФ". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Жюри отметило удобство в функционале сайта, в том числе возможность получить QR-код для возвращения к работе. Кроме того, платформа позволяет найти по номеру ИНН доступные льготы для выплаты кредитов и пр. Предприниматель также может подать онлайн-заявку на проведение массового мероприятия.

В 2020 году Единый портал для предпринимателей использовали более 12,7 млн раз. Он обработал более 550 тысяч обращений, связанных с ведением бизнеса в условиях пандемии. На портале зарегистрировано свыше 103 тысяч личных кабинетов.

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