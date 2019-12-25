В Петербурге 27 октября сыро, но тепло

Температура на 5-6 градусов выше многолетних значений.

В Петербурге 27 октября будет сырая и ветреная, но теплая погода. Такая погода в городе держится благодаря обширному циклону. Об этом в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе во вторник будет господствовать облачная погода, местами могут пройти кратковременные дожди. Воздух прогреется до +10..+12 градусов. Это на 5-6 градусов больше средних многолетних значений.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст.

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