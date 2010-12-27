Председателя фрилансеров Петербурга подозревают в краже 4 миллионов рублей

В квартире подозреваемого провели обыск.

Следственный комитет в паре с ФСБ ведут расследование дела, связанного с пропажей из бюджета профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников 4 миллионов рублей. В присвоении средств подозревается глава ПСПФНР Владимир Солошенко, в квартире которого правоохранительные органы провели обыск. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

СК и ФСБ изъяли из квартиры Солошенко документы и предметы, которые могут помочь в расследовании. Следствие подозревает, что хищение происходило в период с мая 2016 года по июль 2017-го. В отношении подозреваемого может быть возбуждено дело по статье "присвоение или растрата", которая в худшем случае карается тюремным сроком до десяти лет.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге друг офицера ФСБ получил 8 лет колонии за вымогательство.



Фото: pixabay.com